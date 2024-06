Autonomia: Bonelli, ‘Meloni si fermi, Ue boccia il mercimonio tra lei e Salvini’

agenzia

Roma, 20 giu. “L’Ufficio Studi dell’Unione Europea ha bocciato l’autonomia differenziata, confermando quanto abbiamo sempre sostenuto: questa riforma non solo aumenterà le disuguaglianze sociali, ma comporterà anche costi più elevati per il settore pubblico rispetto a quello privato. È inaccettabile che il Governo Meloni, in un vero e proprio mercimonio con Salvini, abbia svenduto il Sud Italia in cambio del premierato”. Così il deputato di Avs, Angelo Bonelli.