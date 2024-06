Autonomia: Bonelli, ‘Meloni vende il sud a Salvini in cambio del premierato’

agenzia

Roma, 12 giu. “Matteo Salvini e Giorgia Meloni stanno negoziando un vergognoso mercimonio tra il premierato e l’autonomia differenziata. Giorgia Meloni, nel tentativo di consolidare il proprio potere, sta di fatto svendendo il Sud Italia, marginalizzando una figura di garanzia fondamentale come il Presidente della Repubblica e cercando di alterare la Costituzione”. Così il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.