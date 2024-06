agenzia

Roma, 13 giu “Ieri è accaduto un fatto grave, c’è stato un oltraggio alla bandiera italiana. Noi non siamo disponibili a continuare fino a quando ci saranno in aula i responsabili di questa aggressione, chiediamo si svolga prima un Ufficio presidenza”. Lo ha detto Angelo Bonelli, in aula alla Camera, sulla rissa in occasione del voto sull’autonomia.

