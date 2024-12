Autonomia: Bonelli, ‘sentenza Consulta la demolisce ancora di più’

agenzia

Roma, 3 dic. “La sentenza della Corte costituzionale depositata demolisce ancor di più di quanto immaginassimo la riforma costituzionale su autonomia differenziata. È uno stop al trasferimento di poteri come l’ambiente, energia, reti trasporto, istruzioni. Non esiste un sovranismo regionale e i diritti civili e sociali vanno tutelati cosa che l’autonomia differenziata non faceva”. Lo dice il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.