Autonomia: Borghi (Iv), ‘no a spacca Italia di Calderoli, sì a modernizzazione Paese’

Roma, 18 set. “Oggi a Napoli con Matteo Renzi e Vincenzo De Luca abbiamo esposto la nostra idea di autonomia. Non lo ‘Spacca Italia’ di Calderoli e della destra, che se diventasse operativo renderebbe più povere le realtà già oggi in maggior difficoltà nel Paese (non solo il Sud, ma anche le aree interne e le zone montane di tutta Italia, costrette ad elemosinare più di quanto già non fanno oggi risorse ai capoluoghi di regione), ma una idea di modernizzazione del Paese”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.