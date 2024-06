Autonomia: Calderoli, ‘nessun rischio tenuta Paese, risorse secondo Lep’

agenzia

Roma, 18 giu. “Quando sento che ci sarebbe la previsione di più risorse per le Regioni che già stanno meglio rispetto a quelle in difficoltà, mi spiace. State parlando di un’altra legge, perché all’interno di questa c’è scritto proprio il contrario…”. Roberto Calderoli, ministro degli Affari regionali e l’Autonomia, difende il suo ddl all’esame della Camera dalle critiche delle opposizioni. ”Qualunque tipo di trasferimento -assicura il senatore della Lega- non sarà possibile se non quando saranno definiti i Lep, i costi e i fabbisogni standard senza nessun rischio per la tenuta del Paese, che pè andato avanti comunque”.