Autonomia: Carfagna, ‘creare micro staterelli e aumentare frammentazione non aiuta Paese’

agenzia

Roma, 18 giu. “Con apprezzabile onestà intellettuale il ministro Calderoli dice di non essere d’accordo con la possibilità, prevista dalla Costituzione, di devolvere 23 materie alle Regioni. Al ministro ricordo però che la Costituzione non è immodificabile, tant’è che una riforma costituzionale è in discussione al Senato. Basterebbe approvare perciò un disegno di legge di riforma costituzionale, e tra l’altro è depositato uno a mia prima firma, che escluda dal novero delle materie devolvibili alle Regioni quelle che hanno a che fare con l’interesse strategico nazionale”. Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, intervenendo in Aula alla Camera sull’autonomia differenziata.