Autonomia: Carfagna, ‘sfida per Sud se non parte svantaggiato’

agenzia

Roma, 27 apr. “A chi dice che l’autonomia differenziata è una sfida per il Sud, rispondo che sono d’accordo. A patto però che il Sud non parta svantaggiato. Per questo occorre che i Lep siano finanziati, per questo occorre un fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale. Altrimenti non è una sfida alla pari per tutti, è una gara in cui chi è avanti vince e chi è più indietro è destinato a perdere”. Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione e capogruppo di Azione-Per in commissione Affari costituzionali alla Camera.

