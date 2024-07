Autonomia: Ciani, ‘Demos tra i firmatari del referendum’

agenzia

Roma, 4 lug “Oggi è una giornata importante, con il deposito ufficiale del quesito referendario in Cassazione contro l’autonomia differenziata, da poco approvata in Parlamento, comincia una nuova tappa dell’impegno per fermare questo provvedimento”. Lo dice il deputato Paolo Ciani, segretario di Demos-Democrazia Solidale, oggi presente al deposito del quesito referendario contro l’autonomia differenziata presso la Corte di Cassazione.

“Questo referendum rappresenta un passo cruciale per garantire l’eguaglianza e la coesione sociale nel nostro paese -prosegue Ciani-. L’autonomia differenziata rischia di aumentare le disuguaglianze tra le diverse regioni, compromettendo il principio costituzionale di solidarietà e mettendo in pericolo l’unità nazionale”.