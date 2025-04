Autonomia: Ciriani, ‘noi coerenti e leali, porteremo riforma a compimento’

agenzia

Roma, 16 apr. “Per quanto riguarda la riforma dell’autonomia differenziata fa parte del nostro programma e siamo intenzionati a portarlo a compimento. Ci sono state, è inutile nasconderlo, anche perché è di pubblico domino, una serie di osservazioni puntuali e anche piuttosto profonde della Consulta a cui va data risposta. Attendiamo che il ministro Calderoli completi il suo lavoro e poi anche quella riforma, come tutte le altre, avrà il suo iter in Parlamento, che non avrà rallentamenti perché noi siamo coerenti e leali nei confronti di tutti i partiti della maggioranza. E tutta la maggioranza crede all’autonomia differenziata e la porteremo a compimento. Entro alla fine della legislatura abbiamo ancora due anni abbondanti di tempo”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a SkyTg24 a Gorizia.

