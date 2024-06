agenzia

Roma, 11 giu. Oggi “cominceranno le votazioni alla Camera” sull’autonomia differenziata, “è una mistificazione dire che il Sud verrà penalizzato. Noi stiamo qui per garantire il contrario. Sulle riforme, in ogni caso, andremo avanti con più forza”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervistato da ‘La Stampa’.

