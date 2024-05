Autonomia: Colucci (M5S), ‘su nostro emendamento violato regolamento, rifare calendario’

agenzia

Roma, 26 apr. “Quanto accaduto mercoledì è l’opposto di quanto prevede il Regolamento della Camera perché si possa ripetere una votazione. Due giorni fa non c’è stata alcuna irregolarità e il segretario della commissione presente, l’onorevole Penza, l’unico deputato ad accertare il risultato delle votazioni, ha conteggiato i 10 voti a favore e i 7 contrari. Il presidente della Commissione non ha proclamato il risultato venendo meno ad un atto che era meramente dovuto, non è lui ma il segretario a dover certificare il voto. Peraltro, la ripetizione della votazione, da Regolamento, va fatta non solo immediatamente, ma anche con la stessa composizione della Commissione così come era in quel momento. Tutto ciò mercoledì non è stato disposto dal presidente della commissione”. Lo ha detto in Commissione Affari Costituzionali il capogruppo M5S Alfonso Colucci.