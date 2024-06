Autonomia: Conte, ‘in piazza con Tricolore, no a clima intimidazione’

agenzia

Roma, 13 giu. “Ieri è stata una delle pagine più brutte della storia del Parlamento. Avete visto le immagini. Era in discussione a Montecitorio il progetto l’autonomia differenziata, questa secessione dei ricchi, questo Spacca Italia voluto da Salvini, Meloni, Tajani. Contro cui ci stiamo battendo con tutte le nostre forze perchè è un progetto che romperà l’unità nazionale e non avvantaggerà nessuno”. Così Giuseppe Conte in un video sui social.

“Il nostro deputato Leonardo Donno voleva semplicemente consegnare, pensate che gesto rivoluzionario, il Tricolore al ministro Calderoli che è l’artefice di questo progetto. Ne è nata una reazione assolutamente inaccettabile, lo hanno aggredito in tanti delle forze di maggioranza, con minacce, calci, spintoni e cazzotti. Con un cazzotto lo hanno colpito all’addome, gli hanno tolto il respiro e hanno colpito anche un commesso che è dovuto essere anche lui soccorso. I dico rivedete quelle immagini e immaginate che non ci fossero i commessi a fare da forza di interdizione, cosa avrebbero fatto in un aula del Parlamento i deputati di maggioranza, come avrebbero ridotto il nostro deputato Donno”.