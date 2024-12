Autonomia: De Cristofaro (Avs), ‘bella notizia via libera Cassazione a referendum’

agenzia

Roma, 12 dic. “Una bella notizia il via libera al referendum abrogativo della legge Calderoli. La Cassazione conferma che la legge sull’Autonomia, nonostante i pesantissimi rilievi della Corte che ha fatto a pezzi la legge, è viva e si può abrogare. Dopo lo schiaffo della Consulta, ora arriva lo schiaffone della Cassazione”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.