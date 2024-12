Autonomia: De Pascale, ‘referendum sarà lancinante, fermiamoci’**

agenzia

Roma, 12 dic. “L’autonomia differenziata è un tema che hanno trattato tutti i governi che si sono succeduti. Siamo al punto dove questa riforma al Sud viene vista come qualcosa che non funziona, e questo è un tema di cui ci dobbiamo occupare tutti. Questa riforma si sta scontrando con una serie di problemi: ma su un tema come questo dobbiamo andare a un referendum lancinante? Non possiamo fermarci un secondo e dire che quello che bisogna fare è un tagliando al titolo V?”. Così il governatore di centrosinistra dell’Emilia Romagna, Michele De Pascale, ospite della kermesse Atreju. “Le regole del gioco penso sia giusto farle insieme”, ha poi esortato De Pascale.

