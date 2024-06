Autonomia: Della Vedova, ‘da Meloni grave difesa dell’indifendibile’

agenzia

Roma, 15 giu. “Inqualificabile che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni indichi come reazione a presunte provocazioni l’aggressione deliberata e immotivata avvenuta a Montecitorio nei giorni scorsi. Meloni condanni la violenza in Aula da parte dei deputati della sua maggioranza, e sarebbe il minimo sindacale, oppure meglio il silenzio. Le sue parole suonano come una grave difesa dell’indifendibile”. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.

