Autonomia: deputati Pd Puglia, ‘bene impugnazione Regione legge Calderoli’

agenzia

Roma, 5 ago. “Bene ha fatto il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a impugnare la legge sull’autonomia differenziata. Il provvedimento Calderoli, come diciamo dal principio, si muove nella direzione diametralmente opposta a quella tracciata dalla nostra Costituzione. Unità nazionale, solidarietà territoriale, uguaglianza tra cittadini sono principi fondamentali della nostra Carta ma legge Calderoni non ne tiene minimamente conto”. Così in una nota congiunta i deputati pugliesi del Pd, Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi e Marco Lacarra.