Autonomia: Fi pone ‘paletti’, alla Camera presentati 4 odg a ddl Calderoli**

Roma, 18 giu. Il gruppo di Forza Italia alla Camera ha presentato 4 ordini del giorno al ddl Calderoli a firma del presidente dei deputati azzurri, Paolo Barelli, del vice Raffaele Nevi, dal presidente della commissione Affari costutuzionali Nazario Pagano e da uno dei relatori del provvedimento , Paolo Emilio Russo. Si tratti di veri e propri paletti posti dagli azzurri: stop ai negoziati con le Regioni fino alla definizione dei Lep con legge delega anche ”sugli atti di iniziativa sui quali il confronto sia stato già avviato prima dell’entrata in vigore della presente legge”; relazione tecnica sull’impatto finanziario da accompagnare ai decreti legislativi sulle intese; analisi dell’impatto dell’eventuale trasferimento di materie non-Leb da presentare al vaglio delle Camere. Infine: applicazione ”rigorosa” della facoltà del Cdm di limitare l’ambito delle materie oggetto di intesa. Gli odg depositati in Aula al ddl sull’autonomia discusso in seconda lettura dovrebbero essere votati domani.

