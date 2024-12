Autonomia: Fico, ‘Calderoli ha cultura secessionista, se non si ferma riandremo a referendum’

agenzia

Roma, 5 dic. “L’autonomia differenziata dimostra come il governo vuole demolire il Meridione del Paese. Non lo fa solo con questa legge, ma anche con l’abolizione del credito di imposta, per esempio. Presenterò un’interrogazione al ministro per la Coesione sul fatto che siano state messe a valore davvero il 40% delle risorse per Pnrr per il Sud, così Foti inizia bene il suo mandato”. Si apre così, con le parole di Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 stelle, la conferenza stampa di presentazione del libro di Pietro Gurrieri ‘Autonomia differenziata. Come la destra ha spaccato l’Italia’. Con il questore della Camera anche l’autore del libro, Federico Cafiero De Raho, collega pentastellato, Vincenza Rando, senatrice del Partito democratico, e Roberto Fico, ex presidente della Camera e attuale membro del Collegio di garanzia dei 5 stelle.

Il filo conduttore, sottolineato poi anche dal giurista Gurrieri, è appunto “la volontà dell’esecutivo”, e in particolare di Roberto Calderoli, il padre della legge, “di dividere l’Italia in 21 piccoli staterelli” che “spezza la solidarietà”, afferma De Raho. L’ex magistrato è anche il più duro nei confronti degli italiani, che definisce “narcotizzati” perché con questo disegno di legge “la democrazia si spegne”. Non sono dello stesso avviso, però, Fico e Rando che, invece, rimarcano il grande successo ottenuto per la presentazione del referendum che punta a cancellare la legge.