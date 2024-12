Autonomia: Fratoianni, ‘non ci sono più alibi, Spacca Italia va cancellato’

agenzia

Roma, 3 dic. “Le motivazioni della sentenza della Corte Costituzione mettono nero su bianco che alcune materie (a partire dall’istruzione) non possono essere trasferite alle regioni perché si metterebbero in discussione l’uguaglianza dei diritti costituzionalmente garanti e l’unità nazionale. E la Consulta specifica anche che deve essere il Parlamento e non il governo a legiferare in merito”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.