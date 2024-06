Autonomia: Fratoianni, ‘una firma fermerà follia secessionista’

agenzia

Roma, giu. “Una firma fermerà la follia dello SpaccaItalia, saremo a pancia a terra nelle prossime settimane, per raccogliere le firme, per raggiungere e superare l’obiettivo di 500mila firme entro il prossimo 30 settembre. Il referendum è in questo momento l’unica e più immediata strada per bloccare le follie secessioniste di Lega e Fratelli di mezza Italia”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.