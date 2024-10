Autonomia: Fugatti, ‘per Trentino ddl in Cdm entro novembre, bene incontro con Meloni’

agenzia

Roma, 9 ott. “L’incontro con Meloni è stato positivo perché si percorrerà un percorso solo per il Trentino Alto Adige, quindi per Trento e per Bolzano, e si è dato un termine di tempo entro cui finire questo lavoro, quindi il disegno di legge va in Consiglio dei ministri entro novembre, e già la settimana prossima i tavoli tecnici procederanno ad iniziare i lavori”. A spiegarlo è Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, all’uscita da Palazzo Chigi assieme ad Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, dopo aver visto la presidente del Consiglio per fare insieme il punto sugli statuti autonomi.

“Possiamo dire che è stato quindi un incontro positivo e siamo fiduciosi che possa andare avanti”, ha aggiunto Fugatti spiegando che “si parte dai contenuti della bozza, la presidente ha detto che si era preso degli impegni in Parlamento molto chiari, e quelli ci sono. Poi sul resto il tavolo tecnico lavorerà per capire quale sarà il testo definitivo”.