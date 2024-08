Autonomia: Gasparri, ‘linea Fi immutata, serve concretezza e noi pronti a far da guardiani’**

agenzia

Roma, 29 ago. Nessuna fibrillazione, l’iter dell’autonomia differenziata “prevede tanti passaggi, si dovrà arrivare all’attuazione dei Lep, mirando al concreto e lasciando fuori la demagogia che per ora, complice anche la stagione estiva, la pausa di agosto, sembra prevalere”. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, responsabile azzurro per gli enti locali, derubrica a “normali logiche estive”, le ultime tensioni sulla riforma dell’autonomia differenziata. Nessun problema, assicura, in Fi dopo la visita a Palazzo Chigi di Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, che non ha mai nascosto i suoi dubbi sulla riforma Calderoli:

“La linea di Fi è immutata -assicura Gasparri interpellato dall’AdnKronos- viene espressa dal segretario del partito, e dagli organi di partito, poi è pure normale che un presidente di regione intervenga di suo, dialogando con il potere centrale”.

“Noi -spiega- siamo i guardiani della riforma, puntiamo all’attuazione dei Lep, alle cose concrete, se si entra nel merito del testo di riforma e del suo iter finiscono le menzogne, si fa chiarezza”, dice ancora non mancando di far riferimento agli interventi critici che sono arrivati anche dalla Cei.

“I capitoli non onerosi -avverte- si possono portare pure avanti, facendo i dovuti approfondimenti, ma mi pare che c’è gente che parla di cose che non conosce. Il capitolo più delicato resta quello sui costi, su questo bisogna fare attenzione, ci metteremo al tavolo con grande attenzione, perché per tutte le cose che costano ci sono problemi da risolvere, come avviene per i capitolo della Difesa, per le infrastrutture, etc.”.