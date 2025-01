Autonomia: Giorgis (Pd), ‘da Calderoli solo contraddizioni, si fermi’

agenzia

Roma, 9 gen. “Il ministro Calderoli oggi nell’Aula del Senato ha dato l’impressione di non aver letto con la dovuta attenzione la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità di parti significative della legge che porta la sua prima firma sull’Autonomia”. Lo dice il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd nella Commissione Affari costituzionale, che è intervenuto nell’Aula del Senato nel corso del Question time.