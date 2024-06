Autonomia: Guerra (Pd), ‘testo immodificabile, sfregio al Parlamento’

agenzia

Roma, 14 giu. “Il mandato è chiaro, così come lo è il mandante: l’accordo di maggioranza che tiene insieme questo governo richiede che la Camera, e quindi la metà del Parlamento, non abbia diritto di modificare neanche una virgola del testo approvato al Senato”. Lo scrive su Facebook Maria Cecilia Guerra della segreteria del Partito Democratico.

“Nonostante sia una legge senza requisiti di urgenza, che riscrive completamente il quadro dell’intervento pubblico e delle finanze pubbliche del nostro paese, piena di errori riconosciuti persino dal governo. È surreale. Tutto avviene in sfregio e spregio del Parlamento: nessun parlamentare della maggioranza si degna (o è in grado) di fare un intervento a sostegno o contro le norme e gli emendamenti che si votano. Affrontano stoicamente il difficile compito di spingere il pulsante rosso ogni qualvolta vengono chiamati al voto”.