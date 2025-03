Autonomia: Lai (Pd), ‘Calderoli rilancia riforma senza risorse e a danno Sud’

agenzia

Roma, 22 mar. “Calderoli ci riprova con le riforme senza risorse e a danno del Sud. Incurante delle indicazioni della Corte costituzionale ed anche di quanto già segnalato da Svimez e Ufficio parlamentare di bilancio fa circolare una nuova proposta sull’Autonomia differenziata dove le principali novità sono la delega al Governo per realizzarla con decreti attuativi per aggirare la sentenza dell’Alta corte. E comunque non prevedendo oneri aggiuntivi per lo Stato, promette una riforma a costo zero incurante del fatto che servono risorse importanti per accorciare i divari tra Nord e Sud sulle materie delegate”. Lo afferma il deputato Pd Silvio Lai.