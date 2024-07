Autonomia: Losacco (Pd), ‘diventerà problema politico per Meloni’

agenzia

Roma, 29 lug. “220mila firme raccolte in 3 giorni, di cui circa 15mila solo da questa mattina. È una mobilitazione incredibile, una straordinaria risposta di popolo a chi vorrebbe spaccare l’Italia con l’autonomia differenziata”. Così in una nota il senatore barese del Pd, Alberto Losacco.

“Pensavano – prosegue il parlamentare dem – che gli italiani non capissero, che la materia fosse troppo tecnica per scaldare i cuori. E invece il suo fine era fin troppo chiaro per non essere compreso nella sua gravità. Il dato più rilevante è che le firme non stanno arrivando solo dal Mezzogiorno ma da tutto il Paese. Segno che, come ha detto il forzista Roberto Occhiuto, questa riforma è voluta solo da un pezzo del ceto politico nordista di Governo. Di questo passo, il referendum non solo supererà il quorum, come già dicono i primi sondaggi, ma diventerà – conclude Losacco – un enorme problema politico per il Governo Meloni”.

