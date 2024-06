Autonomia: M. Occhiuto (Fi), ‘accusati di tradire Sud da chi non ha previsto Lep’

agenzia

Roma, 25 giu. “Negli ultimi giorni, io e altri colleghi del Sud siamo stati criticati per aver ‘messo a rischio’ la coesione nel nostro paese con il voto dato in Senato sull’autonomia differenziata. Siamo stati accusati di tradimento del nostro territorio, eppure abbiamo lavorato per modificare il testo originario inserendo norme specifiche che tutelano il Sud. Con le modifiche introdotte, nessuna delega di autonomia può essere attuata senza prima garantire la definizione, la quantificazione e il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni riferiti ai diritti sociali di tutti gli italiani”. Così, intervenendo in Aula, il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.