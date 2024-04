Autonomia: M5S-Pd di nuovo all’attacco, Camera non può essere passacarte, stupisce silenzio maggioranza

agenzia

Roma, 15 apr. Opposizioni di nuovo all’attacco sui tempi ristretti previsti per l’esame del disegno di legge sull’autonomia differenziata, che dovrebbe approdare in Aula alla Camera il prossimo 29 aprile. La questione è stata posta durante la riunione della Conferenza dei capigruppo, dopo che il presidente, Lorenzo Fontana, si era riservato di approfondire le questioni sollevate dalla minoranza.

“Non si sta rendendo dignitoso il percorso parlamentare” del provvedimento, lamenta il capogruppo M5S, Francesco Silvestri. “Fontana ha affermato che non c’era una disponibilità da parte della maggioranza e la maggioranza non ha aggiunto una mezza parola. Siamo rammaricati che non c’è la disponibilità della maggioranza a dare una dignità ad un loro percorso, a prescindere dal merito, per il quale siamo fortemente critici. Sul tema dell’autonomia differenziata mi aspettavo una maggioranza in pompa magna, non li ho mai sentiti così silenti”.