Autonomia: Magi (+Eu), ‘tempo scaduto per piattaforma firme on line, governo acceleri’

Roma, 12 lug “Sta per scadere il tempo che il ministero della Giustizia si è dato per effettuare le prove, realizzate insieme al personale della Corte di Cassazione, per l’attivazione della piattaforma pubblica per la raccolta digitale delle firme per i referendum. A pochi giorni dal termine di due settimane comunicate da via Arenula per la sperimentazione, chiediamo al governo non solo di rispettare i tempi ma di accelerare quanto più possibile e consentire ai cittadini italiani di poter firmare gratuitamente per il referendum contro l’autonomia differenziata anche sotto l’ombrellone, comodamente con lo Spid”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.