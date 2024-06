Autonomia: Magi, ‘governo attivi piattaforma digitale per firme referendum’

agenzia

Roma, 21 giu. “Dicono che, con il premierato, vogliono rafforzare la volontà popolare. Benissimo: allora visto che si parte con la raccolta firme per il referendum sull’autonomia, cosa aspetta il governo ad attivare la piattaforma digitale per la raccolta firme per i Referendum? Sono due anni e mezzo che su questo il governo è fuorilegge. Sfidiamo Giorgia Meloni: rafforziamo la volontà popolare come dice lei e realizzi la piattaforma digitale per la firma digitale e gratuita dei referendum. Noi siamo sicuri di raccogliere milioni di firme di cittadini che non vogliono le riforme plebiscitarie di questo governo: né il premierato, né l’autonomia differenziata”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

