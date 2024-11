Autonomia: Magi, ‘Nordio eviti giudizi affrettati su referendum’

agenzia

Roma, 16 nov. “Il ministro Nordio eviti giudizi affrettati sul referendum contro l’autonomia differenziata a seguito della pronuncia della Consulta e rispetti l’indipendenza dei giudici che saranno chiamati a valutare: quelli della Corte Costituzionale e quelli della Cassazione che dovranno valutare insieme al comitato promotore sulla trasposizione del quesito dopo un eventuale intervento del Parlamento in ossequio alle indicazioni della Consulta”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.