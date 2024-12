Autonomia: Maraio (Psi), ‘governo colleziona bocciature’

agenzia

Roma, 12 dic “Sull’autonomia differenziata il Governo colleziona bocciature su bocciature. Dopo quelle della Consulta sul ricorso di alcune Regioni, arriva l’ok al referendum dalla Cassazione. La riforma dell’autonomia, così come proposta dal governo, è un buco nell’acqua: una legge dai molti profili incostituzionali che non ha nessun fondamento”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio.

“Zaia, che evidentemente senza vergogna ironizza sul ‘trovare i voti’ rivolgendosi alle opposizioni, disvela quello che questa legge disastrosa è: una operazione elettorale sulla pelle dei cittadini -prosegue Maraio-. Zaia, invece di fare lo spiritoso, pensi alla Lega che non solo ha tradito i cittadini del sud non rispettando le promesse fatte in campagna elettorale, ma sta rivelando giorno dopo giorno il grande bluff di un partito che doveva trasformarsi in partito a vocazione nazionale e che invece resta esattamente come è nato: secessionista. È proprio vero che chi nasce tondo non può morire quadrato”.

