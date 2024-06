Autonomia: Maraio, ‘Socialisti pronti alla mobilitazione’

agenzia

Roma, 29 giu. “Questa mattina il Psi ha partecipato alla riunione del comitato promotore del referendum per l’abolizione dell’autonomia differenziata, cui aderiamo con convinzione. Saremo nelle piazze di tutta Italia, insieme alle forze progressiste, ai sindacati e alle associazioni che sposano questa battaglia, per difendere il Mezzogiorno, i giovani ed evitare la disgregazione sociale del Paese”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio. Per il partito alla riunione ha partecipato il coordinatore della segreteria nazionale, Luigi Iorio, per il quale “i Socialisti sono pronti alla mobilitazione. Metteremo in campo tutte le nostre forze per contrastare questa riforma scellerata”.

