Autonomia: Martella (Pd), ‘da Lega reazione scomposta a Cei’

agenzia

Roma, 29 ago. “C’è uno strano nervosismo e una scomposta reazione da parte della Lega nei confronti della Cei. Siamo francamente sorpresi dagli sguaiati attacchi portati da Salvini e Zaia contro i vescovi rei di aver espresso una legittima critica nei confronti di una riforma, quella dell’autonomia differenziata, insostenibile dal punto di vista giuridico e finanziario e che non serve al Paese”. Così il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto.