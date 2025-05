Autonomia: Mattarella, ‘efficace con riparto competenze senza sconfinamenti’

agenzia

Venezia, 19 mag. “L’autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nei limiti stabiliti dal dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Venezia al Festival delle Regioni e delle Province autonome.

Con la riforma del Titolo quinto della Costituzione “sono state contestualmente aumentate, in misura rilevante, le competenze legislative delle Regioni. Il principio autonomista, presente sin dall’origine tra quelli fondamentali della nostra Costituzione, ha avuto in tal modo -ha sottolineato il Capo dello Stato- una più ampia attuazione. Il nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ha richiesto del tempo per assestarsi: nella fase iniziale si è manifestato una tasso elevato di conflittualità, comprensibile, che la Corte costituzionale, con la sua giurisprudenza, ha, tuttavia, con il tempo ricondotto a livelli fisiologici, assicurando stabilità allo svolgimento delle funzioni tra i diversi livelli territoriali di governo”.