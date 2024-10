Autonomia: Misiani (Pd), ‘porterà caos normativo e carico burocratico’

agenzia

Roma, 1 ott. “Il presidente Fontana dovrebbe mettere da parte la propaganda e iniziare a parlare di cose concrete. La legge sull’autonomia differenziata, così fortemente voluta dal suo partito, rischia non solo di allargare i divari territoriali su diritti sociali fondamentali come la sanità e l’istruzione, ma anche di produrre una assurda frammentazione e differenziazione normativa. Parliamo di ambiti strategici come commercio estero, previdenza integrativa, sicurezza sul lavoro, casse di risparmio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, tutela dell’ambiente”. Così in una nota il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.