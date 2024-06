Autonomia: Montaruli, ‘opposizione fan di Ungheria, tricolore esposto al contrario’

agenzia

Roma, 15 giu. “Alla coppia grillina Conte-Donno evidentemente non è bastato il giudizio sferzante degli italiani sul loro modo di intendere la politica, tutta incentrata sulla delegittimazione dell’avversario. A Conte che promette di sventolare, decine anni dopo di noi, il tricolore suggeriamo di farlo secondo il giusto succedersi dei colori della nostra bandiera, a differenza di quanto accaduto in Aula alla Camera, dove molti deputati dell’opposizione sembrano più fan dell’Ungheria che dell’Italia, posto che la esibivano all’incontrario”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.