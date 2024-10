Autonomia: Orlando, ‘Liguria ci rimetterebbe, aspetto parole chiare da avversari’

agenzia

Roma, 30 set. “Quando diventerò governatore mi schiererò con maggiore determinazione contro l’autonomia differenziata perché la Liguria non ha nessun interesse ad una spesa sociale e sanitaria destinata a crescere e da questo punto di vista ci rimetterebbe. Poi sono convinto che la prospettiva della Liguria è quella di una reindustrializzazione sostenibile, abbiamo bisogno di più posti di lavoro nell’industria avanzata, tecnologica e digitale. Non è possibile realizzare un progetto del genere con venti politiche ambientali, energetiche, industriali. Nessun Paese nel mondo si sta organizzando così di fronte ai grandi shock, alle grandi crisi, alle guerre. Un percorso quello dell’autonomia che non conviene per nulla alla Liguria anzi mi auguro che i miei avversari in questa campagna elettorale dicano parole chiare perché è contro l’interesse dei liguri”. Lo ha detto a Start su SkyTg24 il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

