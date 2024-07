Autonomia: Paita (Iv), ‘maggioranza divisa, avanti con referendum’

agenzia

Roma, 26 lug. “L’autonomia differenziata non divide solo il paese, ma anche la maggioranza. Se un presidente di regione di centro destra chiede addirittura al governo una moratoria sull’applicazione della legge, significa che la tensione è alle stelle, e l’autonomia è insostenibile, prima di tutto per il Sud, ma anche per il Nord. Andremo avanti con il referendum abrogativo con ancora maggiore convinzione”. Lo dice la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.