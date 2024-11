Autonomia: Pd, ‘colpita e affondata, altra sconfitta per governo’**

agenzia

Roma, 14 nov. “Altra sonora sconfitta per il governo. La Corte Costituzionale riconosce molte delle questioni che come Partito Democratico abbiamo sollevato e sono state oggetto di aspro confronto parlamentare con la maggioranza. Non si possono trasferire intere materie o ambiti di materie. Ma solo specifiche funzioni legislative e amministrative giustificandole in relazione alla singola regione e in base al principio di sussidiarietà”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Partito Democratico.

“Così come si riconosce la limitazione del ruolo del Parlamento nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’illegittimità del ricorso al Dpcm per individuarli, come abbiamo più volte denunciato. Prevede, come richiesto a gran voce dalle opposizioni, la possibilità per le Camere di emendare le intese ridando centralità al Parlamento e fa saltare la furbizia del governo di dividere tra materie Lep e non Lep”.