Autonomia: Pd, ‘da Musumeci pugno in faccia a governo, Calderoli riferisca su attuazione’

Roma, 9 ott. “Ogni giorno assistiamo a nuove prese di posizione discordanti tra i ministri sull’autonomia differenziata. Oggi è il turno del ministro Musumeci, che ha dichiarato con nettezza che non cederà la Protezione Civile alle regioni, sottolineando che le questioni di sicurezza nazionale devono rimanere sotto la responsabilità dello Stato”. Così i componenti democratici della commissione Affari Costituzionali della Camera.