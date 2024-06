Autonomia: Pd evoca ‘metodo Bignami’, ‘risorse solo a regioni amiche?’

agenzia

Roma, 12 giu. Nel corso del suo intervento in Aula la deputata democratica, Cecilia Guerra, ha evocato il “metodo Bignami” applicato all’autonomia differenziata. La responsabile lavoro del Pd ha fatto esplicito riferimento alle recenti dichiarazioni del viceministro, Galeazzo Bignami, che – si legge in una nota del gruppo dem alla Camera – “in campagna elettorale si è detto pronto a non dare i ristori a chi si fa influenzare dal Pd”.