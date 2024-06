Autonomia: Picierno (Pd), ‘Cei? Governo ascolti voce di chi esprime preoccupazione’

agenzia

Roma, 4 giu. “Un’Italia ‘Arlecchino’ che rischia di diventare un ‘far west’. L’allarme lanciato da monsignor Francesco Savino, vicepresidente per il Sud della Cei, è solo l’ultimo che arriva a un governo che, però, è sordo alle critiche e, anzi, pur di sostenere una riforma che spacca l’Italia e affossa il Mezzogiorno, attacca anche i vescovi italiani, tra l’altro scambiandoli per lo Stato Vaticano”. Così Pina Picierno, a proposito dello scontro in atto fra il governo Meloni e i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana.

“Un minimo di saggezza, nonché di buon senso istituzionale, imporrebbe alla presidente Meloni, così come al vicepremier Salvini, di ascoltare chi anima le nostre comunità, raccoglie le preoccupazioni delle persone e che, sia chiaro, ha il diritto e il dovere di esprimere la sua opinione senza temere alcuna censura”.