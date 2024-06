Autonomia: Provenzano, ‘ma deputati destra vogliono far perdere faccia a Meloni al G7?’

agenzia

Roma, 13 giu. “Qual è il disegno? I deputati della destra – che aggrediscono come squadristi alla Camera, che ripudiano un inno internazionale di libertà in favore dell’omaggio a criminali di guerra e traditori della Patria – vogliono far perdere la faccia a Meloni al G7 di fronte al mondo?”. Così Peppe Provenzano, segreteria nazionale del PD, su X postando la dichiarazione di Davide Crippa (Lega) che dice “Gesto X Mas? Peggio Bella ciao”.

