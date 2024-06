Autonomia: Provenzano (Pd), ‘Calderoli laureato in porcate parlamentari’

agenzia

Roma, 12 giu. “Solo un laureato in porcate parlamentari come Calderoli poteva concepire una proposta come questa”. Così il deputato Pd Peppe Provenzano intervenendo alla Camera sull’autonomia differenziata, suscitando la reazione dei deputati di maggioranza. “Non è un insulto, è una citazione del Ministro Calderoli stesso, che ripetutamente nel corso di questi anni ha rivendicato questo suo curriculum”.

