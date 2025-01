Autonomia: Ricci (Pd), ‘peccato per referendum ma legge già demolita da Consulta’

agenzia

Roma, 20 gen. “La Consulta, a novembre, aveva già demolito l’impianto della riforma sull’Autonomia Differenziata, depotenziandola di fatto. Peccato che il referendum abrogativo sia stato dichiarato inammissibile, perché sono certo che gli italiani si sarebbero espressi per un’Italia unita, mettendo una pietra tombale sulla Legge Calderoli. Il parere della Consulta è inequivocabile e va, ovviamente, rispettato. Ora la destra blocchi la legge in Parlamento”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in una nota.

