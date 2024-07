Autonomia: Ricci (Pd), ‘valore unità nazionale sentito da tutto Paese’

agenzia

Roma, 30 lug. “Gli italiani, non solo quelli residenti al Sud, non sono d’accordo a suddividere l’Italia in 20 baracconi amministrativi che andrebbero a dividere il Paese in un momento in cui ha più bisogno di essere ricucito. Non bisogna pensare che la questione dell’autonomia differenziata riguardi solo il Sud”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un intervento durante il programma del mattino di la7, L’Aria che tira.