Autonomia: Ricciardi (Pd), ‘Cassese rispolvera Montesquieu su climi per definire Lep’

agenzia

Roma, 7 ott. “Dopo 3 mesi dall’approvazione dell’Autonomia differenziata non c’è stata alcuna semplificazione ma con le richieste delle regioni targate Lega si registra una moltiplicazione e un surplus delle procedure burocratiche delle intese. In particolar modo assistiamo a un vero spacchettamento della voce politica estera-export. Alla faccia della razionalizzazione della spesa e della costituzione del ministero del Made in Italy!”. Così il deputato dem Toni Ricciardi, vicepresidente del Gruppo Pd, intervenendo in Aula nella discussione generale sulla definizione dei Lep.