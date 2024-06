Autonomia: Richetti (Azione), ‘riforma non emendabile è forzatura maggioranza’

agenzia

Roma, 18 giug. “Non c’era nessun bisogno di anticipare la discussione dell’autonomia differenziata. Si tratta di una proposta di legge che non ha scadenza, non di un decreto. E non è la legge di bilancio, ma una proposta di legge ordinaria. Il fatto che il Parlamento non possa emendarla fino in fondo non è solo una forzatura, e non è nemmeno solo un precedente: è tutta la sintesi dell’idea che la maggioranza ha delle istituzioni”. Lo ha dichiarato Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per alla Camera, intervenendo oggi in Aula sull’inversione dell’ordine dei lavori chiesto dalla Lega, con l’anticipo dell’esame del ddl sull’autonomia differenziata.